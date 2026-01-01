Almanacco | Giovedì 1 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 1 gennaio segna l’inizio dell’anno secondo il calendario gregoriano. Questa data, con radici nell’antica Roma, rappresenta un momento di transizione e rinnovamento. In questo almanacco troverai gli eventi accaduti oggi, i compleanni di personaggi significativi, il santo del giorno e un proverbio per riflettere. Un modo per conoscere e approfondire le tradizioni e le curiosità legate a questa data.

Oggi è Capodanno, il primo giorno dell'anno civile. L'inizio ufficiale dell'anno al 1° gennaio ha origini nell'antica Roma, questa data fu adottata dal 153 a.C., in precedenza l'anno cominciava a marzo. Il mese di gennaio prende il nome da Giano, divinità dei passaggi e dei nuovi inizi.

