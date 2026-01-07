Almanacco | Giovedì 8 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da modenatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Almanacco di oggi offre un panorama sugli eventi storici, i compleanni e i detti del 8 gennaio. In questa data, ricorre il santo del giorno, San Severino, e viene condiviso un proverbio tipico di gennaio. Un breve sguardo alle vicende passate, come il brevetto di Herman Hollerith nel 1889, arricchisce la conoscenza di questa giornata nel calendario.

Giovedì 8 Gennaio è l'8° giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San SeverinoProverbio di GennaioSan Severino dalla barba bianca, di neve ne porta una gambaAccadde oggi1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

