In Italia, quasi il 70% delle donne lascia il lavoro dopo aver avuto un figlio. È una cifra che fa riflettere, e che emerge da un nuovo report pubblicato dal Centro di Ricerca Divulgativo di RBS. Il documento analizza perché, nonostante le leggi e le politiche, la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro resta ancora un obiettivo lontano.

In Italia, quasi il 70% delle dimissioni successive alla nascita di un figlio riguarda le madri. È quanto emerge dal report "Tra nidi, part-time e vertici: perché la parità sul lavoro è ancora un miraggio", a cura di Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di RBS, che analizza le dinamiche di genere nel mercato del lavoro italiano. Il problema, come sottolinea lo stesso Mancini, non è l'accesso al lavoro, ma l'incapacità del sistema di trattenere le donne e accompagnarne la crescita professionale nel tempo, che si manifesta con forza proprio dopo la maternità, quando le disuguaglianze latenti diventano spesso irreversibili.

Jennifer Lawrence riflette sulle sfide delle donne nel mondo del lavoro e della maternità, sottolineando come l'ideale di perfezione possa ostacolare il progresso femminile.

