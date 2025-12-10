Pronostico Real Madrid-Manchester City | Guardiola può affossare il suo vecchio pupillo
La sfida tra Real Madrid e Manchester City, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, rappresenta un incontro cruciale nel percorso delle due squadre. Mercoledì alle 21:00, i riflettori saranno puntati su questa partita, che potrebbe avere importanti implicazioni in chiave qualificazione e rivincite. Ecco analisi, probabili formazioni e pronostico.
Real Madrid-Manchester City è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico. Una sfida che, nel giro di pochi anni, è diventata una sorta di appuntamento fisso della Champions League. Per la quindicesima volta nella coppa dalle grandi orecchie andrà in scena il big match tra Real Madrid e Manchester City, indubbiamente il piatto forte della sesta giornata della League Phase 2025-26.
Caccia al Barcellona per il Real Madrid che ospita il Celta Vigo. Gli ospiti hanno bisogno dei punti per una salvezza tranquilla ma i padroni di casa sono chiaramente i favoriti. Verranno rispettati i favori del pronostico?
Pronostici Real Madrid - Manchester City: Foden guida alla vittoria - Manchester City, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match
