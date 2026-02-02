Alleanza Progressista Arezzo Partecipa | la presentazione spostato al 9 febbraio

La presentazione dell’Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” è stata rimandata. La conferma ufficiale è arrivata oggi: l’evento, che avrebbe dovuto svolgersi mercoledì 4 febbraio, si terrà lunedì 9 febbraio alle 18. La causa è la indisponibilità del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che avrebbe dovuto partecipare. La decisione ha preso tutti di sorpresa, lasciando in attesa cittadini e media.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – A causa dell’indisponibilità del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presentazione ufficiale alla città e alla stampa dell’Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” – in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco di Arezzo – inizialmente prevista per mercoledì 4 febbraio, è posticipata a lunedì 9 febbraio alle 18.30, sempre presso la Casa dell’Energia, in via Leone Leoni. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti dei partiti e delle realtà civiche che compongono l’alleanza, esponenti della società civile aretina e il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa”: la presentazione spostato al 9 febbraio Approfondimenti su Arezzo Partecipa La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa” si presenta alla città La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa” si prepara a mostrare il suo volto alla città. Appello per l'allargamento dell'alleanza civico-progressista alle liste di Marco Donati Il presente appello invita a considerare l'opportunità di ampliare l'alleanza civico-progressista includendo le liste di Marco Donati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Arezzo Partecipa Argomenti discussi: L’Alleanza Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla città; L’Alleanza Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla città; La Coalizione Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla città; Amministrative ad Arezzo, Arezzo Partecipa si presenta. L’Alleanza Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla cittàAll’incontro prenderanno parte i rappresentanti dei partiti e delle realtà civiche che compongono l’alleanza, espressioni della società civile aretina, e il presidente della Regione Toscana Eugenio Gi ... arezzonotizie.it La Coalizione Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla cittàArezzo, 30 gennaio 2026 – La Coalizione Progressista Arezzo Partecipa si presenta alla città. lanazione.it L’Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” si presenta alla città - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.