Wizz Air amplia la rete in Sicilia con nuovi collegamenti da Catania verso Balcani e Mediterraneo

Wizz Air annuncia l’apertura di due nuove rotte da Catania verso Tirana e Podgorica. I biglietti sono già in vendita dal 30 gennaio 2026. La compagnia aerea punta a rafforzare la presenza in Sicilia e offrire più collegamenti con i Balcani e il Mediterraneo.

Wizz Air amplia significativamente la sua presenza in Sicilia con l’avvio di due nuove rotte da Catania, destinate a Tirana e Podgorica, con la vendita dei biglietti già aperta dal 30 gennaio 2026. I voli per la capitale albanese partiranno il 4 maggio, con quattro frequenze settimanali, mentre quelli verso la città montenegrina di Podgorica avranno inizio il 5 maggio, con tre partenze regolari alla settimana. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della base operativa di Catania, già rafforzata dal recente arrivo di un terzo aeromobile previsto per maggio 2026. Il vettore ungherese conferma così il suo impegno strategico nella regione, che si traduce in un aumento del numero di posti disponibili e in un impatto economico diretto e indiretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wizz Air amplia la rete in Sicilia con nuovi collegamenti da Catania verso Balcani e Mediterraneo Approfondimenti su Wizz Air Catania Pisa collegata al cuore dei Balcani: Wizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado Scopri la nuova rotta estiva di Wizz Air che collega Pisa a Belgrado, aprendo un collegamento diretto tra il cuore della Toscana e i vibranti Balcani. Dal 2026 Wizz Air rafforza la base di Catania: nuovo aeromobile, Tel Aviv e più frequenze domestiche A partire da maggio 2026, Wizz Air rafforza la sua presenza a Catania, aggiungendo un nuovo aeromobile Airbus A321neo alla base e ampliando le rotte, tra cui voli verso Tel Aviv e con maggiori frequenze domestiche. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Wizz Air Catania Argomenti discussi: Wizz Air amplia le rotte verso la Romania; Wizz Air rafforza la partnership con Airiminum e amplia il network internazionale da Rimini: dalla Riviera romagnola alle luci di Varsavia a soli 24,99 euro; Nuova rotta Wizz Air da Milano Malpensa a Ia?i: due voli a settimana verso la Romania; Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio. Palermo si apre ai Balcani: ecco la nuova rotta diretta per Sofia con Wizz AirWizz Air apre un nuovo collegamento tra Palermo e Sofia e rilancia la propria espansione in Sicilia. La compagnia low cost, insieme a Gesap, società di gestione dell’ aeroporto internazionale Falcone ... blogsicilia.it Wizz Air piazza un terzo aereo di base a Catania: da maggio nuovi voli per Tirana e PodgoricaNuovo accordo che amplia la presenza in Sicilia della compagnia ungherese e consolida la partnership con lo scalo etneo ... lasicilia.it Palermo e i Balcani sempre più vicini: Wizz Air lancia il nuovo volo diretto per Sofia - facebook.com facebook Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio x.com

