‘All’Antico Vinaio’ festeggia i 50 store | ecco il super bonus per i collaboratori

All’Antico Vinaio celebra un importante traguardo con l’apertura del suo 50° store, un risultato che testimonia il successo e la crescita del brand. Per festeggiare questa conquista, l’azienda ha deciso di premiare i collaboratori con un bonus speciale, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel percorso di espansione e affermazione.

FIRENZE – Un traguardo storico merita festeggiamenti speciali. All’Antico Vinaio tocca quota 50 locali aperti nel mondo. Per celebrare il risultato, il fondatore Tommaso Mazzanti ha deciso di premiare chi lavora dietro il bancone ogni giorno. Il piano welfare per il 2026 è ricco e guarda dritto al benessere dei dipendenti. Durante la cena aziendale di fine anno, Mazzanti ha annunciato un bonus che può arrivare fino a 3mila euro a testa. La notizia è stata accolta da un lungo applauso, finito subito in un video virale sui social. La platea dei beneficiari si è allargata: rispetto all’anno scorso, i dipendenti del gruppo sono cresciuti del 27,5%. Corrieretoscano.it

