Memorie Valdarnesi All’Accademia del Poggio di Montevarchi

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre, alle ore 17:00, la Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio, a Montevarchi, ospiterà la presentazione ufficiale di Memorie Valdarnesi 2025, storica rivista di cultura e di vita dell’Accademia, punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione scientifica e umanistica legata al territorio. Memorie Valdarnesi rappresenta una delle pubblicazioni culturali più longeve del panorama toscano. La sua nascita risale infatti al 1835, quando prese avvio con una prima serie di fascicoli stampati a Pisa. Fin dalle origini, la rivista si è distinta per la qualità dei contributi, raccogliendo saggi di studiosi su temi legati al museo paleontologico, alla storia, alla letteratura e a questioni di attualità, con uno sguardo attento al contesto valdarnese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Memorie Valdarnesi” All’Accademia del Poggio di Montevarchi

