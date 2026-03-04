alla rodari la cultura della pace

Venerdì alle 20.45 all’Auditorium della scuola primaria Gianni Rodari di via dei Salici si terrà l’apertura della rassegna

Sarà "La Strage dimenticata" ad aprire venerdì alle 20.45, all’Auditorium della scuola primaria Gianni Rodari di via dei Salici la rassegna "La cultura della pace in un mondo di guerre", giunta alla terza edizione e che assume un significato particolare in questo momento storico. Nel lavoro in scena venerdì, Patrizio Vigna e Luca Maciacchini racconteranno con parole e musica la strage consumatasi nel 1918 a Castellazzo di Bollate, nella fabbrica di munizioni Sutter & Thevenot, che occupava per la maggior parte manodopera femminile e che resta ancora oggi uno tra i più gravi incidenti sul lavoro della storia italiana. "Quando, nel 2024,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

