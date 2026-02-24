Anna Sarfatti ha incontrato gli studenti della scuola primaria ’Rodari’ a causa di un progetto dedicato alla scrittura. La scrittrice ha coinvolto i bambini condividendo storie e spiegando quanto sia affascinante creare personaggi e mondi immaginari. Durante l’incontro, ha incoraggiato i giovani a scrivere e a esprimersi con libertà. L’evento ha suscitato grande entusiasmo tra gli alunni, che hanno ascoltato con attenzione e interesse.

La scrittrice Anna Sarfatti è stata ospite della classe IV A della scuola primaria ’Gianni Rodari’ di Mezzano, nell’ambito del progetto ’ Scrittori e scrittrici in classe ’. Anna Sarfatti, ex insegnante di scuola d’infanzia e primaria, autrice di numerosissimi libri per l’infanzia, tra i quali il famoso ‘La Costituzione raccontata ai bambini’, ha intrattenuto i suoi giovanissimi ascoltatori e ascoltatrici catturandone completamente l’attenzione, raccontando di sé e della sua emozione di scrivere, della bellezza della lettura, dei segreti dello scrivere in modo affascinante e coinvolgente. Tantissime le domande, a conclusione di una lezione che alunne e alunni sicuramente ricorderanno a lungo e racconteranno a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“ChatGpt mi ha aiutato a scrivere il romanzo”: chi è Rie Kudan, la scrittrice vincitrice del Premio Akutagawa che ha confessato l’uso dell’AIRie Kudan, vincitrice del prestigioso Premio Akutagawa, è diventata una delle voci più influenti della nuova letteratura giapponese.

Rubio ha parlato in modo più elegante agli alleati, ma ha detto le stesse cose di TrumpMarco Rubio ha espresso lo stesso messaggio di Donald Trump, ma con parole più raffinate davanti agli alleati.

Argomenti correlati

La scrittrice Anna Sarfatti alla ’Rodari’. Ha parlato agli alunni della bellezza di scrivere; Anna Sarfatti incontra gli alunni della Rodari di Mezzano.

La scrittrice Anna Sarfatti alla ’Rodari’. Ha parlato agli alunni della bellezza di scrivereLa scrittrice Anna Sarfatti è stata ospite della classe IV A della scuola primaria ’Gianni Rodari’ di Mezzano, nell’ambito del progetto ’Scrittori e scrittrici in classe’. Anna Sarfatti, ex insegnante ... ilrestodelcarlino.it

L’incontro con Anna Sarfatti tra racconti, emozioni e fascinoAlcune classi delle Rodari hanno avuto modo di dialogare con la scrittrice di origine ebrea che ci ha fatto capire quanto siamo fortunati ad andare a scuola, avere una famiglia e una casa. Noi alunni ... ilrestodelcarlino.it

#consiglidilettura PER RAGAZZI #giornodellamemoria "PANE E CILIEGE" di Anna Sarfatti e Serena Riglietti (Mondadori - Libri per Ragazzi 2020), da 10 anni. Milano, 1939. Israel incontra Brigitte e Werner, due bambini profughi ebrei, costretti a sopravvivere - facebook.com facebook