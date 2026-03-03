La giunta comunale di Piancastagnaio, guidata dal sindaco Franco Capocchi, ha diffuso un documento in cui si afferma la necessità di promuovere la cultura della pace. Nel testo si affronta la questione della situazione in Iran e si sottolinea il ruolo delle comunità locali nel contribuire a un clima di dialogo e comprensione. La comunicazione è stata inviata alle autorità e ai cittadini del territorio.

"La situazione in Iran e la responsabilità delle comunità locali". E’ il titolod el documento inviato dalla giunta comunale di Piancastagnaio, guidata dal sindaco Franco Capocchi. "Negli ultimi giorni il Medio Oriente è entrato in una fase di forte instabilità – scrive la giunta di Piancastagnaio – dopo gli attacchi militari che hanno colpito l’Iran e la successiva escalation nella regione. Le notizie che arrivano parlano di bombardamenti, ritorsioni e di un rischio concreto di allargamento del conflitto. Si tratta di eventi che si svolgono lontano da noi ma che riguardano tutti. I conflitti internazionali hanno conseguenze economiche, energetiche e sociali che si riflettono anche sulle comunità locali europee e italiane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Dobbiamo alimentare la cultura della pace"

