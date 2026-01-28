Ingresso gratuito ai musei il 1° febbraio | non solo la Reggia Ecco le altre 7 eccellenze casertane

Domenica 1° febbraio si apre di nuovo la porta ai musei gratis in tutta Italia, e Caserta non fa eccezione. Oltre alla celebre Reggia, sette altri siti della provincia offrono l’ingresso gratuito, dalle ville ai castelli, per permettere a cittadini e visitatori di scoprire e riscoprire le bellezze locali senza spendere un euro. È l’occasione per visitare luoghi spesso poco frequentati e conoscere meglio il patrimonio storico della zona.

Torna domenica 1° febbraio l’appuntamento con #DomenicaAlMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette a cittadini e turisti di visitare gratuitamente musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali, ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso. La precedente edizione del 4 gennaio ha registrato 223.018 ingressi, confermando il successo dell’iniziativa a livello nazionale. Tutte le informazioni e l’elenco completo dei siti aderenti sono disponibili a questo link e sull’app Musei italiani.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il primo febbraio, i musei civici e alcuni siti archeologici di Roma offriranno l'ingresso gratuito.

Domani, 4 gennaio, torna l'iniziativa #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura.

