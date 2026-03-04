Alla corte dei Re italiani della 50 km | Terrasi e Ferrante Sicilia docet a Run2u

Nella puntata numero 8 del 2026 di Run2U, si sono sfidati due atleti italiani specializzati nei 50 km, Terrasi e Ferrante. La gara ha attirato l'attenzione degli appassionati di corsa su lunga distanza. Entrambi hanno affrontato il percorso con determinazione, offrendo uno spettacolo intenso e senza interruzioni. La competizione si è svolta in Sicilia, territorio di origine dei due protagonisti.

BIKE TODAY Il calendario del ciclismo entra nel vivo. Con Gian Luca Giardini Indian Wells 2026 p. 1: È già Tennis Paradise con Cobolli, Darderi e Cinà! F1 2026: Melbourne il banco di prova più difficile? Energia, velocità e start sotto esame Ambesi difende lo snowboard: “Non è che tutto nasca e muoia con le Olimpiadi. Per Franzoni possibile percorso inverso rispetto a Odermatt” Un fine settimana che ha riportato il sorriso nel PGS azzurro, con la splendida doppietta di Maurizio Bormolini in Polonia. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alla corte dei Re italiani della 50 km: Terrasi e Ferrante. Sicilia docet a Run2u Corte dei conti, Palma alla guida della Procura generale d’appello in SiciliaEntrato in magistratura contabile nel 1997, dal 2022 ha ricoperto l’incarico di procuratore regionale per la Calabria, distinguendosi per l’azione di... La Corte dei Conti: "Il sistema idrico della Sicilia è peggiorato negli ultimi 25 anni"La Sezione di controllo per la Regione ha pubblicato il "Referto sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave... Alla corte dei Re italiani della 50 km: Terrasi e Ferrante. Sicilia docet a Run2u