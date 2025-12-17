Corte dei conti Palma alla guida della Procura generale d’appello in Sicilia

Romeo Ermenegildo Palma, 63 anni, è stato nominato presidente titolare dell’Ufficio della Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale d’appello per la Sicilia. La nomina è stata ufficializzata di recente e rappresenta un importante incarico nell’ambito della giustizia contabile italiana.

Romeo Ermenegildo Palma, 63 anni, è il nuovo presidente titolare dell'Ufficio della Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale d'appello per la Sicilia.Entrato in magistratura contabile nel 1997, dal 2022 ha ricoperto l'incarico di procuratore regionale per.

