Corte dei conti Palma alla guida della Procura generale d’appello in Sicilia
Romeo Ermenegildo Palma, 63 anni, è stato nominato presidente titolare dell’Ufficio della Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale d’appello per la Sicilia. La nomina è stata ufficializzata di recente e rappresenta un importante incarico nell’ambito della giustizia contabile italiana.
