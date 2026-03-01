Finissage della Biennale di arte contemporanea grande successo con 3mila visitatori anche da fuori regione

Il 1° marzo si è conclusa la Biennale di Arte Contemporanea ad Ancona, evento che ha attirato circa 3.000 visitatori, molti dei quali provenienti da fuori regione. La manifestazione, che ha segnato il ritorno della rassegna nella città dopo 25 anni, ha coinvolto numerosi artisti e pubblico, con un afflusso di visitatori superiore alle aspettative. La mostra si è svolta nel centro espositivo cittadino e ha presentato varie opere di arte moderna.

Cala il sipario sulla mostra Erratica del Premio Marche alla Mole Vanvitelliana, riconosciuta come contenitore esclusivo dell'arte contemporanea come il Mart di Rovereto, il Pecci di Prato e il Ciac a Foligno ANCONA – Il 1° marzo il finissage della Biennale di Arte Contemporanea, dopo 25 anni tornata ad Ancona. Curiosi visitatori, appassionati d'arte, esperti come Daniela Simoni, direttrice del museo di Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado; Federico Giannini, direttore della nota rivista Finestre sull'arte, incontri con gli artisti e conferenze, studenti delle scuole primarie, secondarie e delle università di Macerata e Urbino, laboratori...