Alfonso Signorini scrive una lettera di addio poi su Falsissimo di Corona | Squallido sottoscala dove c'è chi delinque

Alfonso Signorini ha scritto una lettera aperta pubblicata sul settimanale Chi, annunciando l'inizio di una nuova fase della sua vita e salutando i lettori. Nel suo messaggio, ha affermato di portare nel cuore il ricordo di chi lo legge. Contestualmente, su Falsissimo di Corona, ha descritto un luogo come uno

"Care lettrici, cari lettori arrivederci: inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore", inizia così la lettera aperta di Alfonso Signorini sul nuovo numero del settimanale Chi. L'ultimo che porterà la sua firma come direttore. E sulle accuse lanciate nel format Falsissimo di Fabrizio Corona: "C'è uno squallido sottoscala, per fortuna assai più ristretto, fatto da chi vive ai margini, che si nutre di menzogne e di cattiverie". 🔗 Leggi su Fanpage.it Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: “Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona”Con una lettera rivolta ai lettori, Signorini comunica che lascerà la direzione di Chi, settimanale che dirige da quasi 20 anni, spiegando tuttavia... Corona e la nuova puntata di Falsissimo: “Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini”Corona annuncia la nuova puntata prevista questa sera, 2 febbraio, dopo lo strike YouTube: "40 minuti inediti con prove su Scotti e Signorini". ALFONSO SIGNORINI RISPONDE ALLE GRAVI ACCUSE DI CORONA: È GIÀ TUTTO IN MANO AI MIEI AVVOCATI Contenuti utili per approfondire Alfonso Signorini Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia Chi. Non c’entra il caso Corona, decisione maturata da anni; Comincio una nuova vita, Alfonso Signorini dice addio a 'Chi' dopo 16 anni; Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi, la frecciata a Corona: Uno squallido sottoscala che si nutre di menzogne; Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi. Alfonso Signorini scrive una lettera di addio, poi su Falsissimo di Corona: Squallido sottoscala dove c’è chi delinqueCare lettrici, cari lettori arrivederci: inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore, inizia così la lettera aperta di Alfonso Signorini ... fanpage.it Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi, pronto a iniziare una nuova vitaAlfonso Signorini annuncia l’addio alla direzione di Chi, decisione maturata da anni e condivisa con Mondadori, non influenzata dal caso Corona. alfemminile.com «Dopo che gli avvocati impuniti (e senza vergogna) di Alfonso Signorini ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 marzo che potrebbe rettificare l’ordinanza del giudice Pertile. Ve la ricarico qui (…) perché avete il diritto facebook Nessun collegamento con il polverone e la successiva inchiesta scaturita dopo i servizi di Fabrizio Corona nel suo programma YouTube "Falsissimo", come spiega lo stesso (ormai) ex direttore editoriale del settimanale. #alfonsosignorini x.com