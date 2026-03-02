Alfonso Signorini annuncia di aver lasciato la direzione di “Chi” attraverso un editoriale pubblicato nel nuovo numero in edicola mercoledì 4 marzo. Nel testo, l’autore afferma di voler iniziare una nuova fase della propria vita e commenta la vicenda Corona, definendola come uno “squallore” che si commenta da solo. La decisione si inserisce in un evento di rilievo nel panorama editoriale italiano.

L'addio del conduttore e giornalista allo storico settimanale in un editoriale che sarà pubblicato sul numero in uscita il 4 marzo Alfonso Signorini affida a un editoriale sul nuovo numero di Chi in edicola mercoledì 4 marzo l’addio alla direzione editoriale del settimanale, sottolineando come il ‘caso Corona’ non abbia influenzato la sua scelta. “Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo”. Il conduttore tv sostiene che la decisione è maturata nel 2023, quando “ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario”, riporta l’Ansa che ha letto in anteprima l’editoriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini lascia la direzione di “Chi”: “È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo”

