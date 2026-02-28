Pedala Alfonsina Una ribelle al Giro d' Italia
Il 7 marzo 2026 al Teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra si terrà la presentazione di
il 7 marzo 2026 al Teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Spettacolo teatrale con accompagnamento musicale dal vivo che racconta l'impresa incredibile di Alfonsina Strada, prima e unica donna a gareggiare contro gli uomini nel Giro d'Italia del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità.
Alfonsina y el mar: spettacolo in prima assoluta al CordovaIl prossimo 27 dicembre, al teatro Cordova, andrà in scena in prima assoluta lo spettacolo “Alfonsina y el mar” con musica del duo Alchimia, dialoghi...