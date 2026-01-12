La Corte d’Appello di Milano ha deciso di cancellare l’ergastolo per Alessia Pifferi, evidenziando come il suo comportamento successivo alla tragica morte della figlia non sia stato indicativo di una capacità criminosa accentuata. La sentenza sottolinea la sua fragilità e la percezione mediatica eccessiva che ha spesso caratterizzato questa vicenda, evidenziando l’importanza di un’analisi giudiziaria equilibrata e contestualizzata.

Milano – "Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale" di Alessia Pifferi " successivo" alla morte della figlia di un anno e mezzo da lei causata per averla abbandonata per sei giorni a casa da sola, sia stato "espressione di accentuata capacità a delinquere" ma è "anzi sintonico con la deficitaria (.) personalità dell'imputata "e quindi "non incompatibile con (.) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche". Riconoscimento in cui ha avuto anche il peso "il clamore mediatico subito e, diciamo pure, sofferto", dalla donna accusata dell'omicidio della sua bimba e nei cui confronti "è difficile negare la 'lapidazione verbale'". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo

Annullato l’ergastolo ad Alessia Pifferi, i giudici: “Donna fragile, vittima del linciaggio mediatico in tv” - Ecco perché è stata ridotta a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che nel 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi dopo averla abbandonata ... fanpage.it