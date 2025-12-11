Alessandro Barbero racconta San Francesco | sold out al Donizetti

Il 15 dicembre, al Teatro Donizetti di Bergamo, Alessandro Barbero presenta il suo nuovo libro su San Francesco, un'opera che ha già conquistato le classifiche di vendita. L'evento, sold out, offre l'opportunità di approfondire la figura del santo attraverso la narrazione storica dello storico e scrittore.

Alessandro Barbero torna lunedì 15 dicembre al Teatro Donizetti di Bergamo (ore 18.30; biglietti esauriti) per presentare il suo nuovo libro dedicato a San Francesco, uscito lo scorso settembre e subito entrato nelle classifiche dei libri più venduti. L’evento speciale è organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e si avvale del sostegno di Intesa Sanpaolo, BCC Oglio e Serio e Sitip Spa. Introduce Max Pavan, responsabile dei servizi giornalistici di Bergamo TV. Al termine dell’incontro Alessandro Barbero sarà disponibile per il firmacopie nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it