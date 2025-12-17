Molestie al Teatro Due di Parma | quel che poteva essere un MeToo tutto italiano è emerso troppo a fatica

L'emergere delle molestie al Teatro Due di Parma evidenzia una delicata realtà italiana, tra potere, rispetto e silenzio. La vicenda di violenze e ricatti sessuali, coinvolgendo un regista di prestigio e un teatro storico, avrebbe dovuto suscitare immediato dibattito pubblico. Tuttavia, la scoperta si è rivelata più difficile del previsto, mettendo in luce le complessità di un fenomeno ancora nascosto.

© Ilfattoquotidiano.it - Molestie al Teatro Due di Parma: quel che poteva essere un MeToo tutto italiano è emerso troppo a fatica Un regista dal curriculum prestigioso, un teatro storico, una vicenda di violenze e ricatti sessuali che parla in modo diretto al presente: ci sarebbe stato tutto ciò che serve per aprire le prime pagine dei quotidiani o i telegiornali della sera. E invece no. La storia è emersa a fatica, a piccoli passi, confinata alla cronaca locale come se attorno al nome del regista e all'istituzione teatrale coinvolta si fosse alzata una cortina di nebbia protettiva. Quello che avrebbe potuto diventare un Me Too tutto italiano sembra destinato, ancora una volta, a infrangersi contro un muro di silenziamento. Il Domatore interviste, Teatro Due di Parma, 2022 Molestie al teatro di Parma, dopo la sentenza la Regione Emilia-Romagna valuta di ritirare l'accreditamento - Dopo le tre le sentenze, dei Tribunali di Parma e di Bologna sui gravi fatti del 2019, la Regione Emilia- dire.it

Abusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a ... - Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». vanityfair.it

Molestie al Teatro Due di Parma, Bocchi (FdI) porta la vicenda in Assemblea legislativa Il consigliere regionale denuncia ipocrisia e "doppiopesismo" della Giunta e chiede provvedimenti concreti contro la Fondazione #TeatroDue #Molestie #FdI #Trasparenza - facebook.com facebook

