La canzone di Sal Da Vinci? Adatta a un matrimonio della camorra Cazzullo sotto attacco | la polemica sul vincitore di Sanremo

È una stroncatura senza appello quella che Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, riserva a Per sempre sì, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Rispondendo ad alcuni lettori, il giornalista si lancia in una critica dai toni piuttosto duri. «Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente». Non si tratta, precisa Cazzullo, «di essere contro il popolo. Nel blu dipinto di blu era una canzone popolarissima. Ed era, anzi è, una canzone meravigliosa, che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci ha raccontato un periodo difficile vissuto in passato. I soldi scarseggiavano, il lavoro andava male e lui viveva con una costante sensazione di sconforto e fallimento. Al suo fianco, a sostenerlo e a credere sempre in lui, la moglie Paola Pugliese. facebook