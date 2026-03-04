Alda Parole al vento | la poesia si fa teatro

Il 7 e l’8 marzo 2026, presso l’OFFOFF Theatre di Roma, si tiene lo spettacolo “Alda. Parole al vento”, un omaggio teatrale dedicato ad Alda Merini. Lo spettacolo porta sul palco le parole e le poesie della poetessa, trasformandole in un’esibizione dal vivo. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge il pubblico in un’esperienza che unisce poesia e teatro.

La figura di Alda Merini continua ad esercitare un fascino magnetico, capace di travalicare i confini della carta stampata per abitare i palcoscenici e le coscienze contemporanee. Con lo spettacolo Alda. Parole al vento, in scena al OFFOFF Theatre il 7 e l'8 marzo, la capitale si prepara ad accogliere un tributo che non è mera rievocazione, ma un atto di teatro necessario. La regia e la drammaturgia di Donatella Massimilla costruiscono un ponte tra il passato della poetessa dei Navigli e la sensibilità del pubblico odierno, offrendo uno sguardo inedito sulla sua produzione artistica, intrisa di dolore, luce e una viscerale umanità. Nel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l'OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo "Alda.