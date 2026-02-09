le parole di alda merini seducono a teatro

La poesia di Alda Merini conquista il pubblico a teatro. La poetessa dei Navigli si mostra in scena tra applausi e emozioni forti. La sua presenza trasmette passione e fragilità allo stesso tempo, e il teatro si riempie di un’energia intensa.

La poesia di Alda Merini seduce un teatro sold-out. La poetessa dei navigli appare in tutta la sua forza, la sua passione, il suo ardore, ma anche la sua debolezza in momenti di grande intensità emotiva. Protagonista assoluta è la disobbedienza, che non è un capriccio, ma un atto di verità, un atto doveroso per far sentire la voce della sua anima. Cara a Sofocle illumina e permette di brillare anche se a caro prezzo Nella sala buia, una luce illumina sul palcoscenico una stanza degradata. Una donna fuma ad una scrivania. La prodigiosa Giorgia Trasselli interpreta Alda Merini. Chiudendo gli occhi si ha la sensazione che la più grande e tormentata poetessa contemporanea affumichi la scena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

