Lavori terminati dopo il furto di cavi in via Castelforte in funzione l' impianto di illuminazione

L’impianto di pubblica illuminazione di via Castelforte, danneggiato a causa del furto di alcuni cavi, è stato ripristinato e tornato in funzione. L’intervento ha permesso di ripristinare il servizio di illuminazione pubblica, garantendo di nuovo sicurezza e visibilità nella zona. Questa operazione fa parte degli interventi di manutenzione programmata per assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture cittadine.

Ripristinato e acceso l'impianto di pubblica illuminazione di via Castelforte, che era stato danneggiato in seguito al furto di alcuni cavi di alimentazione. Sono trenta i punti luce riattivati al termine dell'intervento eseguito dai tecnici di Amg Energia nei giorni scorsi.

