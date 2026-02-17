Alberi non potati disagi in via Notarbartolo
Da mesi, i residenti di via Notarbartolo segnalano che due alberi non potati creano problemi, ma nessuno interviene. La mancanza di potature provoca rami secchi e ostacola il passaggio pedonale. La situazione si aggrava ogni giorno, aumentando i rischi per chi cammina lungo la strada.
Sono anni che chiediamo la potatura di due alberi incolti in via Notarbartolo davanti al civico 60, ma tutti fanno orecchie da mercante. Si tratta di alberi che provocano parecchi disagi non solo ai residenti del palazzo ma anche ai passanti, diventando ricettacolo di topi, corvi e gabbiani. Inoltre spesso a causa del forte vento è successo che sono caduti dei rami. Questa in foto è la macchina utilizzata da una disabile con posto assegnato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Alberi non potati e pedoni in difficoltà: “Intervenite. Qui è un bosco”
Alberi non potati, rami fin sopra i balconi: la denunciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Potatura degli alberi in via Sauro, disagi alla circolazione delle autoDisagi ieri e oggi alla circolazione lungo il tratto di via Nazario Sauro (ex SS77) all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro per la potatura di grossi pini che sorgono a ridosso della carreggiata. ilrestodelcarlino.it
Alberi, cavi e pannelli fotovoltaici crollati, pedoni travolti dai rami, aerei dirottati: danni e disagi del ciclone di San ValentinoSassari Ancora attimi di paura a Sassari per il vento nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio. Dopo i tanti danni di ieri in varie zone della città. un grande albero, presente all'interno del cortile di u ... msn.com
Ci sono arbusti e piccoli alberi che sembrano nati già “potati”: crescono con forme naturali armoniose e richiedono solo qualche intervento di pulizia. Sceglierli significa avere un giardino ordinato senza passare le stagioni con le forbici in mano. - Aceri giappo facebook