Alberi non potati disagi in via Notarbartolo

Da mesi, i residenti di via Notarbartolo segnalano che due alberi non potati creano problemi, ma nessuno interviene. La mancanza di potature provoca rami secchi e ostacola il passaggio pedonale. La situazione si aggrava ogni giorno, aumentando i rischi per chi cammina lungo la strada.

Sono anni che chiediamo la potatura di due alberi incolti in via Notarbartolo davanti al civico 60, ma tutti fanno orecchie da mercante. Si tratta di alberi che provocano parecchi disagi non solo ai residenti del palazzo ma anche ai passanti, diventando ricettacolo di topi, corvi e gabbiani. Inoltre spesso a causa del forte vento è successo che sono caduti dei rami. Questa in foto è la macchina utilizzata da una disabile con posto assegnato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.