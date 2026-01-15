Palermo rischia di perdere 250 alberi storici il nuovo tram potrebbe far sparire il corridoio verde di via Basile

Da palermotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, oltre 250 alberi storici di via Ernesto Basile potrebbero essere abbattuti per la realizzazione della linea C del tram. Questi ficus microcarpa, con oltre quarant’anni di vita, rappresentano un importante patrimonio verde cittadino. La possibile rimozione solleva preoccupazioni sulla perdita di un elemento di pregio naturale e sul mantenimento del corridoio verde che caratterizza questa zona della città.

Oltre 250 alberi, almeno quarant’anni di vita e un pezzo di città che rischia di scomparire. I ficus microcarpa di via Ernesto Basile potrebbero essere rimossi per fare spazio alla linea C del tram. Un intervento che, per molti, non riguarda soltanto un’opera pubblica ma che potrebbe avere. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: VIDEO | Inaugurato il Corridoio verde dietro l'università: 80 posti auto, 46 alberi, 32 arbusti e 400 metri di pista ciclabile

Leggi anche: Nuovo verde per il parco Rossani: piantati altri 21 alberi, sono il dono di un'associazione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palermo rischia di perdere 250 alberi storici, il nuovo tram potrebbe far sparire il corridoio verde di via Basile.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.