Palermo rischia di perdere 250 alberi storici il nuovo tram potrebbe far sparire il corridoio verde di via Basile
A Palermo, oltre 250 alberi storici di via Ernesto Basile potrebbero essere abbattuti per la realizzazione della linea C del tram. Questi ficus microcarpa, con oltre quarant’anni di vita, rappresentano un importante patrimonio verde cittadino. La possibile rimozione solleva preoccupazioni sulla perdita di un elemento di pregio naturale e sul mantenimento del corridoio verde che caratterizza questa zona della città.
Oltre 250 alberi, almeno quarant’anni di vita e un pezzo di città che rischia di scomparire. I ficus microcarpa di via Ernesto Basile potrebbero essere rimossi per fare spazio alla linea C del tram. Un intervento che, per molti, non riguarda soltanto un’opera pubblica ma che potrebbe avere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: VIDEO | Inaugurato il Corridoio verde dietro l'università: 80 posti auto, 46 alberi, 32 arbusti e 400 metri di pista ciclabile
Leggi anche: Nuovo verde per il parco Rossani: piantati altri 21 alberi, sono il dono di un'associazione
Palermo rischia di perdere 250 alberi storici, il nuovo tram potrebbe far sparire il corridoio verde di via Basile.
Sessanta SeCunti - U Zu Vanni Questa storia ci insegna che, a farsi male i conti, si rischia sempre tantissimo. #palermo #palermitano #sicilia #siciliano #sessantasecunti facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.