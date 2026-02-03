Alberi a rischio crollo Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro platani

Questa mattina sono iniziati i lavori per l’abbattimento di quattro platani al Parco del Popolo. Le alberature sono state giudicate a rischio crollo dopo i controlli del Comune, che ha deciso di intervenire per evitare pericoli ai cittadini. Le operazioni sono partite subito, e nei prossimi giorni il taglio delle piante continuerà fino al completamento.

Sono iniziati nella mattinata di ieri i lavori per l’ abbattimento di alcune essenze, "risultate a rischio crollo durante la fase di monitoraggio del Piano per la valutazione del rischio arboreo", fa sapere il Comune: quattro i platani al parco del Popolo che dovranno essere abbattuti perché risultati affetti dal cancro colorato. "La malattia fungina causata dal Ceratocystis platani è un’infezione letale per la pianta, che arriva rapidamente al disseccamento, e notevolmente contagiosa – si legge nella nota –. L’intervento, necessario per evitare il propagarsi del contagio e per garantire la pubblica incolumità prevenendo cedimenti strutturali improvvisi, ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale e sarà eseguito adottando tutte le misure fitosanitarie volte a prevenire la diffusione dell’agente patogeno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro platani Approfondimenti su Parco del Popolo platani Si teme per l'esondazione del fiume Platani, a rischio quattro Comuni Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, ha deciso di attivare il Centro operativo comunale. Alberi a rischio al Parco del Neto. Chiuso per problemi di sicurezza Il Parco del Neto, gestito dal Comune di Calenzano, è stato chiuso da sabato scorso a causa di problematiche di sicurezza legate agli alberi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Parco del Popolo platani Argomenti discussi: Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro; Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro platani; Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro; Piante a rischio crollo a Lucca: saranno abbattute. Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro plataniIl Comune chiarisce le motivazioni dei tagli degli esemplari: Intervento necessario per evitare il propagarsi del cancro colorato per garantire la pubblica incolumità prevenendo cedimenti strutturali ... ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia: via all’abbattimento di quattro platani al parco del PopoloREGGIO EMILIA – Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, i lavori per l’abbattimento di alcuni alberi, risultati a rischio crollo durante la fase di monitoraggio del Piano per la valu ... reggionline.com Il monitoraggio su un campione di 1.064 alberi presenti sul territorio. I 147 a rischio saranno sostituiti con ligustri, gelsi, pyrus e bagolari. - facebook.com facebook Barletta, «le radici degli alberi mettono a rischio la palazzina» x.com

