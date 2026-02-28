la sfilata di martino midali eleganza consapevole con gli stati generali delle donne

La sfilata di Martino Midali ha visto protagoniste donne vere, non solo modelle, presentando capi che riflettono un’eleganza consapevole. L’evento, realizzato in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne, ha coinvolto una rete di associazioni e rappresentanti femminili. La passerella ha mostrato creazioni pensate per valorizzare le donne in modo autentico, senza tralasciare l’aspetto pratico e quotidiano.

Non solo modelle, ma donne vere. E' nata in collaborazione con Stati Generali delle Donne, rete impegnata nella promozione della parità di genere e del valore del lavoro femminile, la sfilata milanese di Martino Midali, accompagnata dalla posa di una panchina rossa nel giardino storico di Palazzo Bovara. Non a caso la collezione ha per titolo "In sospensione", a sottolineare la necessità che la moda si faccia ascolto, anche attraverso i vestiti, con silhouette verticali e allungate che accompagnano il corpo senza costringerlo, in equilibrio tra morbidezza e struttura. Spalle morbide, lunghezze sotto il ginocchio e volumi continui disegnano una figura urbana e composta, mentre i cappotti in lana con colli ampi e chiusure decentrate rileggono la tradizione sartoriale in chiave fluida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

