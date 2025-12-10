Arezzo revocata la licenza a un circolo culturale | Eventi aperti al pubblico e gravi disordini nella notte di Halloween

Arezzo ha revocato la licenza di un circolo culturale nella periferia cittadina, a seguito di eventi pubblici e gravi disordini verificatisi durante la notte di Halloween. Il Questore ha applicato l’articolo 100 del T.U.L.P.S., interrompendo anche la somministrazione di alimenti e bevande, inclusi alcolici.

Il Questore applica l'art. 100 T.U.L.P.S.: stop alla somministrazione di alimenti e bevande Arezzo, 10 dicembre 2025 – Il Questore di Arezzo ha disposto la revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, nei confronti di un circolo culturale situato nella prima periferia cittadina, applicando l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento arriva a seguito dei gravi episodi verificatisi nella seranotte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, in occasione di un evento di Halloween organizzato all'interno del circolo e pubblicizzato sui social, in particolare su Instagram.

