Colleferro Ottima riuscita per lo stage gratuito di tennis con Gonzalo Lopez Fabero organizzato al Bpd Club dal Tennis College Lucania
A Colleferro successo per lo stage gratuito di tennis con Gonzalo Lopez Fabero, organizzato dal Tennis College Lucania presso il Bpd Club. L’evento ha attirato numerosi appassionati, offrendo un’opportunità di formazione e confronto sotto la guida di un esperto internazionale. L'iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti, contribuendo a promuovere il tennis nel territorio locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – È riuscito molto bene lo stage gratuito di tennis – organizzato dal Tennis College Lucania nell’ambito del “Tennis L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
BOCCE RAFFA = Risultati del 7 Dicembre 2025 A.S.D.Bocciofila Valle del Sacco ( Colleferro RM), ha organizzato, la prima delle due gare previste in calendario, una gara regionale a Terna per 54 formazioni di cat. ABCD, 1° Trofeo SANTA BARBARA. Dir - facebook.com Vai su Facebook
