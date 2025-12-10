Colleferro Ottima riuscita per lo stage gratuito di tennis con Gonzalo Lopez Fabero organizzato al Bpd Club dal Tennis College Lucania

A Colleferro successo per lo stage gratuito di tennis con Gonzalo Lopez Fabero, organizzato dal Tennis College Lucania presso il Bpd Club. L’evento ha attirato numerosi appassionati, offrendo un’opportunità di formazione e confronto sotto la guida di un esperto internazionale. L'iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti, contribuendo a promuovere il tennis nel territorio locale.

