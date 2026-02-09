Le leggende del rock a teatro | Joplin Hendrix e Morrison Quei geni scomparsi a 27 anni

Questa sera alla Cineteca Milano Metropolis, sul palco della sala Chaplin, va in scena “Il club del 27 (la maledizione del rock)”. Lo spettacolo di Claudio Batta ripercorre con parole e musica le vite di Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, tre artisti che hanno lasciato un segno e sono scomparsi tutti a 27 anni. La serata promette di essere un viaggio tra musica e storie di geni scomparsi troppo presto.

Alla Cineteca Milano Metropolis è arrivato il momento del teatro. Stasera alle 20.45 sul palco della sala Chaplin plana " Il club del 27 (la maledizione del rock) " di Claudio Batta: parole e musica per raccontare la vita intesa, drammatica ma leggendaria di Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Cos'hanno in comune questi tre miti della musica? Ci hanno lasciati troppo presto, tutti e tre all'età di 27 anni. Purtroppo, decenni dopo, sono stati seguiti da Kurt Cobain dei Nirvana e Amy Winehouse, anche loro mancati alla stessa età. Da qui nasce lo spettacolo "Il club dei 27". "Il pubblico ha gradito molto questa storia che parla di leggende del rock – ha spiegato l'ideatore Claudio Batta, attore, regista e autore, che sarà sul palco con il chitarrista Tao -.

