Museo del Genio dalla rinascita con Vivian Maier a Robert Doisneau

Il Museo del Genio ha riaperto le sue porte con una mostra dedicata a Vivian Maier, la fotografa americana scoperta di recente, che ha attirato centinaia di visitatori. La mostra presenta alcune delle sue immagini più sorprendenti, scattate tra il 1950 e il 1970, portando in città un’icona della street photography. La riapertura ha riscosso entusiasmo tra il pubblico, desideroso di scoprire il talento nascosto di questa artista, la cui opera è stata rivalutata solo dopo la sua morte.

Roma, 16 feb. (askanews) – Grande successo di pubblico e di critica per la mostra dedicata alla celebre fotografa americana "Vivian Maier. The Exhibition", che si è appena conclusa al Museo del Genio di Roma e in questi mesi ha registrato oltre 40.000 visitatori. Il successo della mostra è andato di pari passo con il grande apprezzamento per la rinascita della sede stessa del Museo del Genio, tornata a essere un punto di riferimento nel panorama culturale romano. "Siamo particolarmente felici di questo risultato – dichiara Iole Siena, Presidente di Arthemisia, azienda che gestisce il Museo del Genio – che non era affatto scontato.