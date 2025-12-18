Democrazia alla Prova al Palazzo Ducale di Genova tre giorni di incontri per comprendere il futuro dei sistemi politici
Al Palazzo Ducale di Genova si terranno tre giorni di incontri dedicati a esplorare il futuro delle democrazie di fronte alle sfide contemporanee. Tra temi come le svolte autoritarie, le disuguaglianze sociali e la trasformazione digitale, si discuterà di come adattare i sistemi politici alle nuove emergenze e ai tempi in evoluzione. Un'occasione per riflettere e confrontarsi sulle strategie di tutela e rinforzo della democrazia nel mondo di domani.
Svolte autoritarie dei governi, disuguaglianze sociali, trasformazione digitale. Tutte questioni che sollevano una domanda: come adattare la democrazia alle nuove emergenze e ai tempi che cambiano. Forum disuguaglianze e diversità e Palazzo ducale hanno organizzato un evento a Genova per elaborare risposte e offrire soluzioni a nodi cruciali per la nostra società. L’evento, intitolato “ Democrazia alla Prova “, si terrà a Palazzo Ducale dal 23 al 25 gennaio 2026. Fabrizio Barca e Luca Borzani hanno curato tre giorni di dialoghi e interventi con ospiti di spicco, tra cui Gaetano Azzariti, Vincent Bevins, Lucio Caracciolo, Jayati Gosh, Evgeny Morozov, Serena Sorrentino, Susan Stokes, Nadia Urbinati e Chiara Volpato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La democrazia e i suoi presupposti perduti.
