Airbus e Mercedes | l’elicottero da 10 milioni con rotore a 5 pale

Durante un evento a San Paolo, noto centro per gli elicotteri privati, Airbus e Mercedes-Benz hanno svelato l’ACH145 Mercedes-Benz Edition, un nuovo modello di elicottero dal costo di circa 10 milioni di euro dotato di rotore a cinque pale. La presentazione ha attirato l’attenzione di operatori e appassionati del settore.

In un evento esclusivo tenutosi a San Paolo, città nota per la sua densità di elicotteri privati, Airbus e Mercedes-Benz hanno presentato ufficialmente l’ACH145 Mercedes-Benz Edition. Questa nuova collaborazione segna una fusione tra il DNA dell’elicottero H145 e lo stile iconico della Casa della Stella, offrendo un’esperienza di volo personalizzata con interni ispirati alla filosofia Sensual Purity. L’iniziativa nasce dal rinnovo di un accordo siglato nel 2021 che ha permesso un’integrazione ancora più profonda del design automobilistico nell’aeromobile. Mentre la precedente edizione Mercedes-Benz Style aveva prodotto solo 26 esemplari in tutto il mondo, questa nuova versione promette di ridefinire gli standard del trasporto privato di lusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Airbus A340 voluto da Renzi e costato 168 milioni svenduto a 1 euro da Etihad ai commissari di AlitaliaL’Airbus A340, noto alla cronaca come “Air Force Renzi“, costò 168 milioni di euro.

Giovane scomparso da 10 giorni: si setacciano i pozzi, elicottero in voloSi intensificano le ricerche di Andrea Vetrugno, il 26enne di San Pancrazio Salentino di cui non si hanno notizie dallo scorso 15 febbraio.

Una raccolta di contenuti su Airbus e Mercedes l'elicottero da 10...

Temi più discussi: Airbus e Mercedes Benz presentano il nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition; La partnership tra Airbus e Mercedes-Benz dà vita al nuovo ACH145; C'è una Mercedes che non è che accelera. Decolla. Meglio da uno yacht; Lusso ad alta quota: Airbus e Mercedes-Benz svelano il nuovo elicottero ACH145.

Tecnicamente, è un Airbus. Più poeticamente, l'elicottero ACH145 è l’unica Mercedes che non puoi parcheggiare in cortileTecnicamente, è un Airbus. Più poeticamente, l'elicottero ACH145 è l’unica Mercedes che non puoi parcheggiare in cortile ... motorbox.com

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e MercedesAirbus Corporate Helicopters (ACH) e Mercedes-Benz rafforzano la loro collaborazione con la presentazione del nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition, svelato durante un evento esclusivo a San Paolo, una d ... megamodo.com

L’Agenzia Spaziale Europea, Airbus Defence and Space, TNO e TESAT hanno realizzato il primo collegamento laser a 2,6 gigabit al secondo tra un aeromobile e un satellite geostazionario. Durante i voli di prova a Nîmes, in Francia, il terminale UltraAir install facebook

Una Mercedes da 10 milioni di euro che...vola #mercedes #elicottero #airbus x.com