Giovane scomparso da 10 giorni | si setacciano i pozzi elicottero in volo

Un giovane scomparso da dieci giorni ha portato le forze di soccorso a setacciare i pozzi nelle campagne tra San Pancrazio Salentino e i comuni vicini. La ricerca si intensifica con l’uso di un elicottero che sorvola la zona, cercando eventuali tracce o segni di un possibile ritrovamento. Le operazioni proseguono senza sosta, mentre i familiari attendono notizie certe sulla sua sorte. La zona rimane sotto stretta sorveglianza delle squadre di soccorso.

Si intensificano le ricerche di Andrea Vetrugno, il 26enne di San Pancrazio Salentino di cui non si hanno notizie dallo scorso 15 febbraio. In campo vigili del fuoco e protezione civile SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il rombo di un elicottero dei vigili del fuoco risuona dal primo pomeriggio di oggi (martedì 24 febbraio), sulle campagne fra San Pancrazio Salentino e i comuni limitrofi. Si intensificano le ricerche di Andrea Vetrugno, il 26enne di San Pancrazio Salentino di cui non si hanno notizie dallo scorso 15 febbraio. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Brindisi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono entrati in azione oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Edoardo scomparso da 10 giorni, è appena arrivato l’annuncio: cos’è successoDopo dieci giorni di assenza, l’annuncio della scomparsa di Edoardo ha portato un senso di inquietudine e preoccupazione tra familiari e amici.

Pisa: trovato morto in una grotta nell’Antro del Corchia. Era scomparso da 10 giorniA Pisa, è stato trovato il corpo di Edoardo Brambilla, scomparso da dieci giorni.

Argomenti correlati

Luciano Capasso, il 25enne scomparso sulla neve a Saint Moritz: la madre offre ricompensa; Ventenne scomparso al porto, i sommozzatori hanno trovato il corpo; Trovato morto Luciano Capasso, 25enne ex militare della Brigata Folgore scomparso in montagna in una bufera di neve: ''Cieli blu, fratello''; San Pancrazio Salentino, scomparso 26enne. Indossava una felpa con cappuccio e un pantalone nero.

Giovane di Francolise trovato morto a BarcellonaSarebbe inciampato mentre correva, cadendo in un parcheggio sottostante a un dirupo Rocco Amato, il giovane di Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, in provincia di Caserta, trovato morto ... rainews.it

PONTE LUCANO - PROSEGUONO LE RICERCHE DEL GIOVANE SCOMPARSO Sono proseguite stamattina e riprenderanno nel pomeriggio le ricerche del giovane scomparso domenica 8 febbraio 2026: gli interventi di oggi si sono concentrati a monte e a v - facebook.com facebook