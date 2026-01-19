airbus a340 voluto da renzi e costato 168 milioni svenduto a 1 euro da etihad ai commissari di alitalia

L’Airbus A340, noto alla cronaca come “Air Force Renzi“, costò 168 milioni di euro. Di recente è emerso che è stato venduto da Etihad Airways ai commissari straordinari di Alitalia alla cifra simbolica di un euro. Il quadrimotore era stato voluto dall’allora premier toscano per le missioni all’estero. Dal 2018 è fermo all’aeroporto di Roma Fiumicino e ha perso le abilitazioni per volare. L’Airbus A340 fermo dal 2018 e costato complessivamente 168 milioni di euro A rivelare i dettagli dell’operazione è il Corriere della Sera, che ha potuto visionare sia l’atto di compravendita sia la visura presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

