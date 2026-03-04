Ai | per Floridi ‘La differenza fondamentale’ la fa l’etica | così va difeso il capitale semantico

Un articolo analizza le idee di Floridi sul ruolo centrale dell’etica nella definizione del capitale semantico, evidenziando come questa distinzione sia fondamentale secondo l’autore. Nel suo ultimo libro, Floridi approfondisce il concetto di differenza fondamentale e il modo in cui l’etica influisce sulla tutela delle risorse semantiche. La discussione si concentra sui punti chiave del pensiero e sulle implicazioni pratiche di questa visione.

Ne La differenza fondamentale (ed. Mondadori) nell’ultimo appassionante saggio di Luciano Floridi, professore di etica e filosofia e direttore del Digital Ethics Center della Yale University, viene affrontato il cambio di prospettiva che il prepotente sviluppo dell’IA sta generando nella vita quotidiana di tutti noi. Sistematizzare è da sempre il ruolo principale dei filosofi. Lo sapevano i pensatori dell’antichità, a cominciare da Socrate, lo sa molto bene anche il nostro studioso come ha dimostrato in opere che oggi fanno da riferimento nel dibattito teorico che in tutto il mondo riguarda lo sviluppo dell’IA. “Dobbiamo renderci conto –... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ai: per Floridi, ‘La differenza fondamentale’ la fa l’etica: così va difeso il capitale semantico McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non lo vedevo così felice da un pezzo. Spalletti fa la differenza»di Redazione JuventusNews24McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non vedevo Wes così felice da un pezzo. Comolli: "Frustrante il rosso a Kelly, come si fa a mandarci un arbitro così? Ma a differenza di San Siro..."Damien Comolli è volato da Torino a Londra stamattina, ma negli occhi ha ancora il match dello Stadium di ieri sera, il 3-2 sul Galatasaray ai...