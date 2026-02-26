Comolli | Frustrante il rosso a Kelly come si fa a mandarci un arbitro così? Ma a differenza di San Siro

Un dirigente della squadra esprime frustrazione per un episodio arbitrale che ha influenzato una partita importante, sottolineando come la decisione abbia generato rabbia e delusione. Nel commentare l'esito dell'incontro, l’amministratore delegato ha anche parlato delle ripercussioni a lungo termine di questa eliminazione in ambito europeo, rivelando quanto l’evento abbia lasciato un segno.

Damien Comolli è volato da Torino a Londra stamattina, ma negli occhi ha ancora il match dello Stadium di ieri sera, il 3-2 sul Galatasaray ai supplementari che non è bastato alla Juventus per guadagnarsi gli ottavi di Champions League dopo il 5-2 dell’andata. “Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo” confessa nella capitale britannica sul palco del Financial Times Business of Football Summit, la manifestazione organizzata dal quotidiano finanziario dove è salito sul palco per partecipare ad un panel sulla trasformazione dei club calcistici. DELUSIONE - Quella è una missione su cui Comolli continuerà a lavorare nonostante l’eliminazione, ma prima bisogna andare oltre la serata di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

