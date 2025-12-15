Testa Magis | Agsm Aim diventa Magis per guardare al futuro
Agsm Aim si trasforma in Magis, un cambiamento volto a proiettare l’azienda verso il futuro. Questa operazione di rebranding mira a creare un’identità più riconoscibile e comprensibile, rafforzando la capacità di comunicare efficacemente con clienti e stakeholder. Un passo strategico per affrontare le sfide e le opportunità di domani con una nuova visione.
Verona, 15 dic. (Adnkronos) - “Il senso di questa operazione di rebranding è quello di guardare al futuro e di parlare al futuro per cui serve un brand con un nome che possa essere pronunciato e capito. Il nostro scenario di sviluppo è in Italia, l'anno scorso abbiamo vinto molti bandi della Consip per dare energia a comuni in tutto il paese”. Così Federico Testa, presidente di Magis, ex Agsm Aim, oggi a Verona, in occasione della presentazione ufficiale del brand nato dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. Il nuovo brand è stato presentato ufficialmente durante la festa di Natale del Gruppo, che ha riunito oltre settecento collaboratrici e collaboratori. Iltempo.it
Testa (Magis): "Agsm Aim diventa Magis per guardare al futuro" - “Il senso di questa operazione di rebranding è quello di guardare al futuro e di parlare al futuro per cui serve un brand con un nome che possa essere pronunciato e capit ... lanuovasardegna.it
Agsm Aim diventa Magis, nuovo brand per lo sviluppo nazionale - È Magis il nuovo brand che prenderà il posto di AGSM AIM. italpress.com
VEDERE A TESTA IN GIÙ di Jacqueline Monica Magi e Renato Nugnes Prezzo di copertina € 15,00 Siamo in un momento storico complesso, con un mondo sempre più in connessione in cui aumentano le interazioni fra le persone e le vicende di ogni genere. - facebook.com facebook