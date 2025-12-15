Utility nuovo brand per Agsm Aim | nasce Magis

Magis Roma è il nuovo brand di Agsm Aim, annunciato il 15 dicembre. Il nome deriva dalla ricombinazione delle lettere del precedente marchio, segnando una fase di rinnovamento e identità per l'azienda. Questa evoluzione mira a rafforzare la presenza sul mercato e a rappresentare meglio i valori e gli obiettivi futuri dell'utility.

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - È Magis il nuovo brand che prenderà il posto di Agsm Aim. Nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. L'ambizione: essere un brand capace di posizionare l'azienda tra i leader nazionali. Il nuovo brand è stato presentato ufficialmente durante la festa di Natale del Gruppo, che ha riunito oltre settecento collaboratrici e collaboratori. Erano presenti il consigliere delegato Alessandro Russo, il presidente Federico Testa, il vicepresidente Stefano Fracasso, il Consiglio di amministrazione della capogruppo e delle sei Business Unit. A condividere il momento del reveal anche i sindaci dei Comuni di Verona e Vicenza, soci del Gruppo, Damiano Tommasi e Giacomo Possamai. Iltempo.it

