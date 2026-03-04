Agrisolare 2026 | 800 milioni per tetti agricoli e zero consumo

Il Varesotto si appresta a partecipare al progetto Agrisolare 2026, che prevede un investimento di 800 milioni di euro per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole. L’obiettivo è utilizzare queste strutture come fonti di energia rinnovabile, senza che si ricorra al consumo di suolo o a nuovi terreni.

Il Varesotto si prepara a diventare un laboratorio di transizione energetica, trasformando le strutture agricole in centrali di produzione pulita. Il nuovo bando Agrisolare 2026 mette a disposizione 800 milioni di euro per installare pannelli fotovoltaici esclusivamente sui tetti di stalle e cascine. Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, sottolinea come questa iniziativa permetta di generare energia senza consumare neppure un metro quadrato di suolo agricolo fertile. Le domande per accedere ai fondi sono aperte dal 10 marzo fino al 9 aprile, offrendo contributi a fondo perduto che possono coprire fino all'80% della spesa totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

