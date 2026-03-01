3,15 miliardi per fotovoltaico sui tetti agricoli | domande dal 10

Il 10 marzo 2026 sarà aperto il bando agrisolare, con una dotazione di 3,15 miliardi di euro destinata al fotovoltaico sui tetti agricoli. La procedura si aprirà ufficialmente in quella data, offrendo un’opportunità per interventi nel settore. La cifra totale disponibile rappresenta un investimento importante per progetti di energia solare nelle aziende agricole.

Il 10 marzo 2026 aprirà ufficialmente la procedura per il bando agrisolare 2026, con un plafond complessivo di 3,15 miliardi di euro. Le imprese agricole, di trasformazione e agroindustriali potranno presentare domande fino al 9 aprile 2026 per finanziamenti a fondo perduto fino all'80% per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati rurali. L'iniziativa, gestita dal GSE, punta a rafforzare la sostenibilità e la competitività del settore agricolo, evitando il consumo di suolo agricolo e promuovendo l'autosufficienza energetica delle aziende. La domanda per il bando agrisolare 2026 sarà attiva dal 10 marzo 2026 e si chiuderà il 9 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fotovoltaico: nuovo bando da 800 milioni per installare pannelli sui tetti di stalle e aziende agricole; Dal 10 marzo via ad Agrisolare: 800 milioni per pannelli e colonnine; PNRR, 800 milioni in più per il bando Agrisolare: 461 progetti finanziati in Basilicata; Facility Parco Agrisolare 2026: Avviso MASAF da 789 milioni, al via le domande.

PNRR: +800 milioni al nuovo Bando Agrisolare. Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026Nuovo Bando Agrisolare PNRR: +800 milioni e domande 10/03–09/04/2026. Incentivi per FV su tetti, accumulo e bonifica amianto. infobuildenergia.it

Parco agrisolare: Confagricoltura, 3,15 miliardi è traguardo strategico per settoreConfagricoltura esprime viva soddisfazione per la pubblicazione del nuovo Bando Agrisolare, una misura che consentirà alle imprese ... agenzianova.com

