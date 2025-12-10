Avellino misura cautelare per sei indagati | operazione antidroga DDA

Sei persone sono state sottoposte a misure cautelari nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Avellino, su disposizione della DDA di Napoli. L'indagine ha portato all'identificazione di un traffico di droga tra Avellino e i comuni limitrofi, evidenziando l'importanza delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Carabinieri eseguono custodia cautelare per sei persone indiziate di traffico di droga tra Avellino e comuni limitrofi, nell'ambito di un'indagine della DDA di Napoli. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, è stata resa nota un'importante operazione nell'ambito di un'attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica, che ha portato all'esecuzione di una misura cautelare a carico di sei persone. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. L'operazione dei Carabinieri. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto delle unità del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno dato esecuzione a un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Maxi operazione antidroga nelle province di #Salerno, #napoli e #avellino. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati dai militari dei reparti territoriali e dalle Compagnie del Comando Provinciale, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di

