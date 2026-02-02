Detenuto in coma Corte d’appello annulla misura cautelare dopo ricovero in ospedale a Catania

La Corte d’appello di Catania ha deciso di revocare la misura cautelare a un uomo di 73 anni, che si trovava in carcere. L’uomo, in coma e ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro, è stato liberato dopo il ricovero. La decisione arriva in seguito alle sue condizioni di salute gravissime.

Un uomo di 73 anni, ricoverato in condizioni gravissime presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, è stato ufficialmente scarcerato dopo che la Corte d’appello ha revocato la misura cautelare che lo teneva sottoposto a custodia in carcere. Il provvedimento è stato emesso in seguito a una richiesta urgente avanzata dal difensore legale del detenuto, l’avvocato Giuseppe Lipera, che aveva sollecitato l’immediata verifica delle condizioni di salute del suo assistito. L’uomo era stato trasferito dall’istituto penitenziario di piazza Lanza dopo essere entrato in coma farmacologico, una condizione che ha reso impossibile il proseguimento della detenzione in regime carcerario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 73 anni, che stava scontando una condanna per droga, si trova in coma farmacologico all’ospedale Cannizzaro di Catania.

