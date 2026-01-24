Si masturba sul bus | assolto poi condannato in appello ma l' avvocato ricorre in Cassazione Non è reato

Un uomo protagonista di un episodio di autoerotismo su un autobus, inizialmente assolto, viene condannato in appello a otto mesi di reclusione. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il comportamento non costituisce reato. La vicenda evidenzia le diverse interpretazioni legali e il ruolo delle decisioni giudiziarie nelle questioni di comportamento personale.

