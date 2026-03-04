Aggredito mentre si esibiva in strada | cantautore colpito e derubato della chitarra

Nella serata di ieri, intorno alle 20:30, un cantautore di strada è stato aggredito mentre si esibiva nell’area dedicata a Sandro Pertini a Marcianise, vicino all’Istituto Giovanni Pascoli. Durante l’episodio, l’uomo è stato colpito e ha subito il furto della chitarra. L’aggressione è avvenuta nel contesto di un episodio di violenza che ha coinvolto l’artista.

Il cantautore, noto per le sue esibizioni tra le strade cittadine, stava preparando un brano seduto su una panchina, quando è stato colpito alle spalle da un giovane che ha approfittato dell’ombra per agire in modo repentino. Dopo un violento schiaffo, l’aggressione è continuata con pugni, calci e gomitate, facendo cadere a terra l’artista. Una giovane presente sul posto è intervenuta per prestare soccorso, ma pochi minuti dopo l’aggressore è tornato accompagnato da un gruppo di circa quindici ragazzi, per lo più adolescenti. Il gruppo ha circondato Del Core, spintonandolo, insultandolo e umiliandolo pubblicamente. Durante la colluttazione, uno dei ragazzi ha sottratto la chitarra all’artista e l’ha scagliata contro una giostrina, danneggiandola gravemente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

