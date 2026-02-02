‘Mi hanno colpito mentre ero a terra’ | l’agente aggredito a Torino racconta il pestaggio e lancia l’allarme

L’agente di polizia Calista ha raccontato di essere stato circondato e colpito mentre era a terra durante un’aggressione a Torino. L’episodio si è verificato in pieno giorno, e l’agente ha riportato ferite e contusioni. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sui responsabili. La comunità chiede maggiore sicurezza e attenzione.

Aggressione a Torino, il racconto dell’agente Calista: ‘Mi hanno circondato e colpito mentre ero a terra’. È diventato il volto simbolo della violenza esplosa sabato a Torino durante la manifestazione per Askatasuna. L’agente Alessandro Calista, 29 anni, ha raccontato i drammatici momenti del pestaggio subito mentre era impegnato nel servizio di ordine pubblico. “Non so quanti fossero, ma erano tanti. Mi sono ritrovato da solo tra persone incappucciate, poi sono caduto a terra e ho perso il casco mentre mi colpivano”, ha spiegato il poliziotto, ricoverato all’ospedale Le Molinette e dimesso con una prognosi di 20 giorni per contusioni al torace e ferite a braccia e coscia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

