L’agente di polizia Calista ha raccontato di essere stato circondato e colpito mentre era a terra durante un’aggressione a Torino. L’episodio si è verificato in pieno giorno, e l’agente ha riportato ferite e contusioni. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sui responsabili. La comunità chiede maggiore sicurezza e attenzione.

Aggressione a Torino, il racconto dell’agente Calista: ‘Mi hanno circondato e colpito mentre ero a terra’. È diventato il volto simbolo della violenza esplosa sabato a Torino durante la manifestazione per Askatasuna. L’agente Alessandro Calista, 29 anni, ha raccontato i drammatici momenti del pestaggio subito mentre era impegnato nel servizio di ordine pubblico. “Non so quanti fossero, ma erano tanti. Mi sono ritrovato da solo tra persone incappucciate, poi sono caduto a terra e ho perso il casco mentre mi colpivano”, ha spiegato il poliziotto, ricoverato all’ospedale Le Molinette e dimesso con una prognosi di 20 giorni per contusioni al torace e ferite a braccia e coscia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mi hanno colpito mentre ero a terra’: l’agente aggredito a Torino racconta il pestaggio e lancia l’allarme

Approfondimenti su Torino Aggressione

Scene di guerriglia si sono scatenate a Torino durante un corteo in solidarietà con il centro sociale Askatasuna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torino Aggressione

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Marta Del Grandi: Il mio pop di ricerca ha un immaginario cinematografico; Naso rotto perché ho detto no. Aggredita e picchiata alla stazione: Due angeli mi hanno salvata; Si infortuna a scuola perché le cade addosso uno studente, fratture e contusioni. Licenziata e cancellata dalle graduatorie. INTERVISTA.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 Quello che mi ha colpito di più ad Auschwitz sono state le trecce tagliate alle ragazze, si sa che per noi donne i capelli è come se fossero un braccio, mi hanno ... msn.com

Il ragazzo siciliano colpito da una bici a Torino diventa Cavaliere della Repubblica #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Non esistono alibi o giustificazioni per i violenti di #Torino. Sono delinquenti. Hanno colpito vigliaccamente. E hanno vanificato la pacifica protesta di migliaia di cittadini scatenando chi vuole la repressione di ogni dissenso. x.com