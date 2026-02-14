Venerdì 13 febbraio, davanti al supermercato Carrefour di Borgo Palazzo, un uomo armato di coltello ha cercato di aggredire un 27enne. La lite si è scatenata per motivi ancora sconosciuti, ma fortunatamente il giovane è riuscito a bloccare l’aggressore prima che potesse ferirlo. La scena si è svolta in strada, attirando l’attenzione dei passanti che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

L’AGGRESSIONE. È successo nella serata di venerdì 13 febbraio davanti al Carrefour di Borgo Palazzo. «Ero qui a prendere le sigarette, come capita spesso. A un certo punto, dietro di me ho sentito un uomo che imprecava nei miei confronti e, senza alcun motivo, all’improvviso ha tentato di colpirmi alle spalle con un coltello a serramanico». «Ho praticato per anni karate, quindi ho i riflessi allenati – ha spiegato il 27enne –. Un commesso mi ha aiutato a fermare l’uomo e io ho chiamato le forze dell’ordine». Erano quasi le 21.20: poco dopo, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Bergamo, che hanno fermato l’aggressore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, con un coltello tenta di colpire un 27enne: lui riesce a fermarlo

