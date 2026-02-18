Decreto bollette l’esperto | Pessimo sussidiare chi inquina Chiedere sacrifici a centrali a gas e vecchi impianti da fonti rinnovabili che godono di rendite

L’esperto ha criticato il decreto bollette, perché favorisce chi inquina e chiede sacrifici alle centrali a gas e agli impianti rinnovabili che già ottengono molte rendite. La decisione, prevista da mesi, arriva oggi in Consiglio dei ministri, ma ancora martedì pomeriggio i tecnici del Ministero dell’Ambiente lavoravano con Palazzo Chigi per perfezionare il testo.

Il decreto Bollette atteso da mesi approda oggi in consiglio dei ministri, ma martedì pomeriggio i tecnici del ministero dell'Ambiente erano ancora al lavoro con Palazzo Chigi per limare il testo definitivo. Basta questo per capire quanto complicato si stia rivelando per il governo Meloni intervenire per ridurre gli esborsi di famiglie e imprese senza scontentare i tanti interessi in gioco e senza rischiare una bocciatura della Commissione europea su uno dei punti chiave del provvedimento, l'eliminazione della tassa europea sulle emissioni a carico dei produttori di elettricità da gas. Mossa "terribile" secondo Michele Governatori, docente di economia applicata ed esperto senior energia del think tank indipendente sulla transizione energetica ECCO.